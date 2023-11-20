İstanbul için kar uyarısı

Hafta sonu soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor.

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahmin raporuna göre İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de İstanbul'u bir kar yağışı daha bekliyor. İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.

Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.