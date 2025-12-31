İstanbul için kar uyarısı: 9 ilçede etkili olacak

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nin doğusu için yoğun kar uyarısı yaptı. Uyarıda, bölgede aralıklarla yer yer devam eden yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli'nin kuzeydoğusu (Kandıra çevreleri) ve Sakarya'nın kuzeyinde (Kaynarca, Ferizli, Karasu, Kocaali çevreleri) akşam saatlerine kadar kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olmasının beklendiği, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

UYARI ÜZERİNE UYARI

İstanbul Valiliği de, kentte beklenen kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada yağışın özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edildiği belirtildi. Valiliğin açıklaması şöyle:

"İstanbul’da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."