İstanbul için kar uyarısı! Hangi ilçelerde kar bekleniyor? 10 Şubat 2025 İstanbul hava durumu

İstanbul'da 10 Şubat 2025 tarihinde soğuk ve yağışlı hava koşulları etkisini göstermeye devam edecek. Kent genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, yağış türleri ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Bazı ilçelerde yoğun kar yağışı görülmesi beklenirken, bazı yerlerde karla karışık yağmur ve yağmur etkili olacak. İşte ilçelere göre detaylı hava durumu tahmini:

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre (MGM) İstanbul'da 10 Şubat 2025 Pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık en düşük 2, en yüksek 7 derece olarak ölçülecek. En soğuk ilçeler gündüz 5 derece ile Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye olacakken, Fatih, Bahçelievler, Bakırköy, Kadıköy, Güngören ve Zeytinburnu gibi ilçelerde ise sıcaklıklar 7 dereceye kadar çıkacak.

İSTANBUL KAR YAĞIŞLI İLÇELER

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Bu ilçelerde yaşayanlar buzlanma ve ulaşım sorunlarına karşı dikkatli olmalı:

Ataşehir (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Bağcılar (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Başakşehir (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Beykoz (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Beylikdüzü (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Büyükçekmece (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Çatalca (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Çekmeköy (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Eyüp (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Gaziosmanpaşa (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Kartal (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Pendik (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Sancaktepe (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Sarıyer (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Silivri (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Sultanbeyli (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Sultangazi (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Şile (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Tuzla (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Ümraniye (Yüksek kesimler kar yağışlı)

(Yüksek kesimler kar yağışlı) Üsküdar (Yüksek kesimler kar yağışlı)

İSTANBUL KARLA KARIŞIK YAĞMURLU İLÇELER

Bazı ilçelerde yağımur ve kar bir arada görülecek. Bu durum sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riskini artırabilir:

Adalar

Arnavutköy

Avcılar

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beyoğlu

Esenler

Esenyurt

Fatih

Güngören

Kadıköy

Kağıthane

Küçükçekmece

Maltepe

Şişli

Zeytinburnu

İSTANBUL YAĞMURLU İLÇELER

Bazı ilçelerde ise hava nispeten daha sıcak olacak ve yağmur etkili olacak. Bu bölgelerde su baskınlarına dikkat edilmesi gerekiyor:

Bahçelievler

Bakırköy

10 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Kar yağışının etkili olacağı yüksek kesimlerde buzlanma riski bulunuyor. Karla karışık yağış beklenen ilçelerde sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalı. Yağmur alan bölgelerde ise su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.