İstanbul için kar uyarısı: MGM resmen duyurdu! (28 Aralık – 1 Ocak)

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından önemli uyarı geldi. Kent genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklenen tarihler de netleşti. Özellikle yılın son günü ve yeni yılın ilk gününde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava, İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. İşte İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini…

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (28 ARALIK – 1 OCAK)

Tarih Hava Durumu En Düşük En Yüksek 28 Aralık Pazar Yağmurlu 4°C 8°C 29 Aralık Pazartesi Bulutlu 2°C 7°C 30 Aralık Salı Yağmurlu 6°C 13°C 31 Aralık Çarşamba Bulutlu 4°C 5°C 1 Ocak Perşembe Karla Karışık Yağmurlu -1°C 5°C

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? MGM AÇIKLADI

Tabloya göre İstanbul’da yağışlı hava dalgası etkisini sürdürürken, 1 Ocak Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklığın -1°C’ye kadar düşmesi, yüksek ve kırsal kesimlerde kar ihtimalini daha da güçlendiriyor.

YAĞMUR ARALIKLARLA ETKİLİ OLACAK

Hafta boyunca özellikle 28 Aralık Pazar ve 30 Aralık Salı günleri İstanbul’da yağmur bekleniyor. Bu süreçte vatandaşların hem trafik hem de ulaşım noktasında dikkatli olması öneriliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcaklıklar hafta ortasında kısa süreli yükseliş gösterse de yılın son günü itibarıyla belirgin şekilde düşüş yaşayacak. Yeni yılın ilk gününde ise soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına alacak.

İstanbul’da kar yağacak mı?

Evet. 1 Ocak Perşembe günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul’da en soğuk gün hangisi olacak?

1 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığının -1°C’ye kadar düşmesi bekleniyor.

Yağmur hangi gün etkili olacak?

28 Aralık Pazar ve 30 Aralık Salı günleri yağmur etkili olacak.

MGM İstanbul hava durumu tahmini doğrultusunda şehir, yeni yıla yağışlı ve soğuk bir hava ile giriyor. Özellikle 1 Ocak’ta beklenen kar uyarısı nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. İstanbul’da yaşayanların, güncel hava durumu açıklamalarını takip etmeleri büyük önem taşıyor.