İstanbul için kar yağışı uyarısı: Hangi ilçelerde etkili olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM), kentte çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısı yaptı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bugün 7°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların gece saatlerinden itibaren 4°C ve altına kar değerlerine gerileyeceği cuma sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Kentte 5-6 Şubat'ta kar yağışının beklendiği kaydedilen açıklamada, çarşamba günü 3-10, perşembe günü de 5-15 santimetreye kadar kar yağışının görülebileceği ifade edildi.

AKOM açıklamasında çarşamba günü için aralıklı kar yağışı, perşembe günü için ise kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLÇELER?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da ilçe bazlı hava tahminlerine yer verdi.

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü verilerine göre, ilçe ilçe hava tahmin raporu şöyle:

Karla Karışık Yağmur Beklenen İlçeler: Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Şişli.

Kar Yağışı Beklenen İlçeler: İstanbul Havalimanı, Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.