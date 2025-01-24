İstanbul için kritik uyarı: Hafta sonunda İstanbul'da hava nasıl olacak? (25-26 Ocak)

"İstanbul'da haftasonu hava nasıl olacak" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar İstanbul hava durumu tahminlerine bakalım:

25 OCAK CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da cumartesi hava nasıl sorusunun yanıtı ise şöyle: MGM verilerine göre, cumartesi günü İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık en düşük 8, en yüksek 11 derece olacak.

26 OCAK PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Yağışlı havanın pazar günü İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Dolayısıyla, 'pazar günü istanbul'da yağmur olacak mı' sorusunun yanıtı, İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık olacağı şeklinde. Sıcaklık pazar günü İstanbul'da en düşük 5, en yüksek ise 12 derece olarak ölçülecek.