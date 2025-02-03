İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM), kentte çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısı yaptı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle bugün 12°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların salı akşam saatlerinden itibaren 6-8°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Kentte 5-6 Şubat'ta kar yağışının beklendiği kaydedilen açıklamada, çarşamba günü 3-10, perşembe günü de 5-15 santimetreye kadar kar yağışının görülebileceği ifade edildi.

AKOM açıklamasında çarşamba günü için aralıklı kar yağışı, perşembe günü için ise kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.