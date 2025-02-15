İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Hafta sonu yurt genelinde parçalı bulutlu hava ve yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre İstanbul'da bugün sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'nin aktardığı bilgilere göre İstanbul'da hem hafta sonunun hem yeni haftanın ilk günlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Salı günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

İBB'ye bağlı AKOM'un aktardığı bilgilere göre İstanbul'da hava sıcaklığı 6 ile 12 derece arasında değişecek.

Gün boyu 10-20 kg arası yağış tahmin ediliyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanağın öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.