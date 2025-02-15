İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Yurt genelinde hafta sonu ve yeni haftanın başında yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Hafta sonu yurt genelinde parçalı bulutlu hava ve yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre İstanbul'da bugün sağanak etkili olacak.
Meteoroloji'nin aktardığı bilgilere göre İstanbul'da hem hafta sonunun hem yeni haftanın ilk günlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Salı günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.
AKOM'DAN AÇIKLAMA
İBB'ye bağlı AKOM'un aktardığı bilgilere göre İstanbul'da hava sıcaklığı 6 ile 12 derece arasında değişecek.
Gün boyu 10-20 kg arası yağış tahmin ediliyor.
İstanbul'da kuvvetli sağanağın öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.