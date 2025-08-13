İstanbul için nem uyarısı: Sıcaklıklar sürecek mi?

Afrika kökenli sıcak hava dalgası Temmuz ayında Türkiye'yi etkisi altına aldı. Şırnak'ta 50.5 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar İstanbul'da 40 dereceye yükseldi. İstanbul'da poyrazdan esen rüzgarlar sıcaklıkların artışını azaltırken, nemin etkisinin daha fazla hissedilmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde nemin etkisinin daha da fazla hissedileceğine dikkat çeken Kandilli Rasathanesi Meteroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da daha çok nemin etkisini hissedeceğiz çünkü İstanbul'da sıcaklığın yükselmesini kuzeyden esen, poyrazdan esen rüzgar önlüyor. Poyrazdan esen rüzgar da beraberinde tabii Karadeniz'in nemini İstanbul'un üzerine taşımış oluyor" dedi.

Tek, "Şu anda İstanbul'da sıcaklıklar 29 derece civarında, güney ilçelerde biraz daha 31-32 derecelere kadar çıkıyor; ama İstanbul'da poyrazdan esen rüzgar nem değerlerini artırıyor bunun da tabii ki bunaltıcılığı fazlalaştırdığını görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından poyrazla serinledi. İstanbul'da yer yer etkili olan poyraz nedeniyle İstanbullular rahat bir nefes aldı. Ancak poyraz mega kentte nemin daha fazla hissedilmesine de neden oldu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Ağustos'un son haftasında İstanbul'daki sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceğini, sıcak hava dalgasının ise etkili olmayacağını belirtti.

"MEVSİM NORMALLERİNİN 4-5 ÜZERİNDE SEYREDİYOR"

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Eyyam-ı Bahur sıcaklığı aslında geçti diyebiliriz. Normalde eskiler 1 Ağustos ile 7 Ağustos arasındaki tarihleri en sıcak zamanlardaki 1 haftalık süreyi Eyyam-ı Bahur olarak adlandırmışlar. Aslında geçtiğimiz Temmuz ayının son haftası gelen bir sıcak hava dalgası vardı. Ülkenin genelinde rekor sıcaklıklar meydana getirdi. Şırnak’ta ülke tarihinin 50.5 dereceyle en yüksek sıcaklığı ölçüldü. O sıcak hava dalgaları geçmiş durumda şu anda yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerleri ama geçtiğimiz haftaki kadar yüksek sıcaklıklar yok. Mevsim normallerinin yaklaşık 4-5 derece üzerinde seyrediyor daha önceki yıllarla kıyasladığımızda. Sıcak havanın aşırı olduğu yerler var. Örneğin Güneydoğu Anadolu 40 derecelerin üzerine çıkmış vaziyette, ki dün 44 dereceler civarındaydı yine Akdeniz’de Antalya, Adana, Osmaniye çevreleri 40 derecelerin üzerinde Ege’de de Aydın, İzmir’in iç kesimleri 40 derecelerin üzerine çıktı. Kuzey’e geldiğimizde İstanbul’a doğru geldiğimizde sıcaklık değerleri aslında mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde.

"İSTANBUL'DA NEMİN ETKİSİNİ HİSSEDECEĞİZ"

Adil Tek, "Aşırı bir sıcak hava dalgası mevcut değil ama İstanbul’da nem daha fazla etkili olduğu için hissedilen sıcaklık bizim konfor şartlarımız biraz daha etkileniyor ve çok sıcakmış gibi hissediyoruz. Şu anda İstanbul’da sıcaklıklar 29 derece civarında, güney ilçelerde biraz daha 31-32 derecelere kadar çıkıyor; ama İstanbul’da poyrazdan esen rüzgar nem değerlerini artırıyor bunun da tabii ki bunaltıcılığı fazlalaştırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta kısa yağış geçişi olmuştu, yakın dönemde yağış geçişi yok. İstanbul’da aslında sıcaklıklar çok değişmiyor. Belki birkaç derece daha yukarı çıkacak ama aşırı; geçtiğimiz haftalardaki gibi yüksek sıcaklık değerlerine çıkmayacak" dedi.

Tek, "İstanbul’da daha çok nemin etkisini hissedeceğiz çünkü İstanbul’da sıcaklığın yükselmesini kuzeyden esen, poyrazdan esen rüzgar önlüyor. Poyrazdan esen rüzgar da beraberinde tabii Karadeniz’in nemini İstanbul’un üzerine taşımış oluyor. Sahil kesimlerinde kıyılarda sıcaklık değerleri 27-28 dereceler civarında ama İstanbul’da iç kesimlere doğru gittiğimizde bu sıcaklık değerleri 30-31 derecelere kadar çıkıyor. Aşırı yüksek sıcaklıklar yok özellikle gündüz güneş ışınımından dolayı ısınan binalar gece saatlerinde binanın içerisine o sıcaklığı kusuyor ve biz kendimizi daha kötü hissediyoruz. Camları açsak da nem var bu sefer. Nemle beraber bunaltıcılık artıyor, o yüzden sanki çok sıcakmış gibi bir his oluşuyor; aslında sıcaklık değerleri çok yukarı seviyelerde değil" ifadelerini kullandı.

"POYRAZ CUMARTESİ'YE KADAR DEVAM EDECEK"

Tek, "İstanbul’da poyraz etkili poyrazdan dolayı kuzey kıyılarda denize girmek yasaklanmış durumda şu anda. Bu kuzeyli poyrazdan esen rüzgar önümüzdeki Cumartesi'ye kadar devam edecek. Cumartesiden sonra poyrazın etkisi kaybolmaya başlıyor ama sıcaklıklar da kuzeyden sokulan rüzgarlarla biraz daha aşağı gelmiş oluyor. Önümüzdeki hafta içinde yani Eyyam-ı Bahur diye tabir ettiğimiz durum İstanbul için bu hafta sözkonusu değil. Poyrazdan esen rüzgar İstanbul’daki nemi biraz artırıyor sıcaklığın biraz daha fazla hissedilmesine sebebiyet veriyor. Bunaltıcılık biraz daha artmış vaziyette aşırı bir sıcak hava dalgası mevcut değil. İstanbul ile birlikte aslında kuzey orta kesimler Karadeniz, İç Anadolu, Ege’nin kuzeyi buralarda yüksek sıcaklıklar mevcut değil" şeklinde konuştu.

"KUZEY KESİMLERDE SERİNLEME OLACAK"

Meteoroloji Uzmanı Tek , "Önümüzdeki günlerde aşırı bir sıcak hava dalgası gözükmüyor, güney bölgelerde yine İstanbul da dahil olmak üzere daha önce bahsettiğimiz Kuzey Afrika’dan gelen akışlar oluyordu bazen Basra üzerinden gelen akışlar oluyordu sıcak hava dalgası oluyordu. O tür bir hava dalgası şu an için mevcut gözükmüyor. Bu koşullar önümüzdeki 3-4 gün boyunca devam edecek. Ardından kuzey kesimlerde biraz daha serinleme göreceğiz. Ağustos'un son haftası çok sıcak hava dalgası gözükmüyor. Yine mevsim normallerinin birkaç derece üzeri olma olasılığı bulunuyor" dedi.

"10-12 SENEDİR BÖYLE BİR SICAK GÖRMEDİM"

Sıcaktan bunaldığını söyleyen Aşkın Yener, "Bu sene hiç alışık olmadığımız sıcakları görüyoruz. Arkadaşlarımızla plan yaptık 1 hafta öncesinden. Çalışıyoruz tabii hepimiz halihazırda; geldik plan yaptık. Kuleli Sahili'nde yüzüyoruz. 4-5 senedir buradayız; bu yaz daha çok sıcak oldu geçen yaza istinaden ama biz de böyle bir çözüm yolu bulduk serinliyoruz" dedi. Denizin keyfini çıkaran Oğuzhan Gülen ise, "Havalar bayağı sıcak biz de kendimize böyle bir çözüm yolu bulduk. 10-12 senedir böyle bir sıcak görmedim ben.Bayağı sıcak. Doğma büyüme Üsküdarlıyız; 30 senedir böyle bir sıcak görmedik gerçekten değişik bir sıcak var" dedi.