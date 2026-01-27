İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir" denildi.

Açıklamada, "Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

28 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

29 Ocak Perşembe: Aralıklı yağmurlu

30 Ocak Cuma: Aralıklı sağanak yağmurlu

31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu

1 Şubat Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

2 Şubat Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu