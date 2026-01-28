İstanbul için sağanak ve kar yağışı uyarısı
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri aralıklı sağanak bekleniyor. 2 Şubat için karla karışık yağmurun beklendiği tahmin edilirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise 1 Şubat Pazar gecesi ve 2 Şubat Pazartesi günü kar yağışına dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmezken şubat ayının ilk günleri (1-3 Şubat) kuzeyin soğuk havasının bölgemizde etkili olması sıcaklıkların mevsim normalleri civarıyla 3-5 derece altında seyretmesi beklenmektedir" denildi.
Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
29 Ocak Perşembe: Aralıklı sağanak yağmurlu
30 Ocak Cuma: Aralıklı sağanak yağmurlu
31 Ocak Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
1 Şubat Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
2 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmur
3 Şubat Salı: Parçalı bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/4IEX61AjVr— AKOM (@ibbAkom) January 28, 2026
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Şubat Pazar gecesi ve 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar yağışının görülebileceğini belirtti.