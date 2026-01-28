İstanbul için sağanak ve kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmezken şubat ayının ilk günleri (1-3 Şubat) kuzeyin soğuk havasının bölgemizde etkili olması sıcaklıkların mevsim normalleri civarıyla 3-5 derece altında seyretmesi beklenmektedir" denildi.

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

29 Ocak Perşembe: Aralıklı sağanak yağmurlu

30 Ocak Cuma: Aralıklı sağanak yağmurlu

31 Ocak Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

1 Şubat Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

2 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmur

3 Şubat Salı: Parçalı bulutlu

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Şubat Pazar gecesi ve 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar yağışının görülebileceğini belirtti.