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İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için bu gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Güncel
  • 04.11.2023 20:58
  • Giriş: 04.11.2023 20:58
  • Güncelleme: 04.11.2023 21:00
İstanbul için sağanak yağış uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bu gece saat 21.00 ila 24.00 arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

 Meteoroloji’nin konuya ilişkin bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde İstanbul'da yere olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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