İstanbul için sıcaklıklarda dalgalanma uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetlenerek fırtına şeklinde (30-65 km/s) şekilde eseceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "Sıcaklıklarda günden güne 8-10 dereceleri aşan dalgalanmaların yaşanacağı, bir gün bahar havası yaşanırken ertesi gün kış koşullarının etkili olabileceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

18 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

19 Şubat Perşembe: Az bulutlu, açık

20 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu

21 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

23 Şubat Pazartesi: Az bulutlu ve açık