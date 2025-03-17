İstanbul için son dakika yağış uyarısı: İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul 5 Günlük Hava Durumu (17-21 Mart 2025)

İstanbul'da yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteorolojiden gelen son verilere göre, "İstanbul'a kar yağacak mı", "İstanbul'da hava durumu nasıl olacak" ve "İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek" gibi soruların yanıtlarını merak edenler için detaylı tahminleri derledik.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI: BUGÜN YAĞMUR GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

İstanbul’da 17 Mart Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, özellikle trafiğe çıkacak sürücüler için dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? sorusunu merak edenler için, yağışların gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Şu anki tahminlere göre İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. 19 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar 3°C’ye kadar düşecek ancak yağış beklenmiyor. Bu nedenle, "İstanbul'da kar var mı" sorusuna şu an için hayır yanıtı verilebilir. Ancak hava tahminleri değişebileceğinden, anlık güncellemeler takip edilmelidir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (17-21 MART 2025)

17 Mart Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 20°C. Yağmur gece saatlerine kadar sürecek.

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 20°C. Yağmur gece saatlerine kadar sürecek. 18 Mart Salı: Yağmurlu bir gün olacak. En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık 8°C.

Yağmurlu bir gün olacak. En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık 8°C. 19 Mart Çarşamba: Bulutlu bir hava tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 7°C.

Bulutlu bir hava tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 7°C. 20 Mart Perşembe: Parçalı bulutlu bir gün olacak. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 9°C.

Parçalı bulutlu bir gün olacak. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 9°C. 21 Mart Cuma: Güneşli hava etkisini gösterecek. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 10°C.

İSTANBUL'DA YAĞMURA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

"İstanbul'da trafik yoğun mu?" sorusuna yanıt arayanlar için: Yağışlı havalar nedeniyle trafikte aksama yaşanabilir."İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?" sorusu için: 17 Mart gecesi yağışların sona ermesi bekleniyor."İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?" merak edenler için: 21 Mart Cuma günü itibarıyla havanın açması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENMİYOR, YAĞMUR DEVAM EDİYOR

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da yağmur etkili olmaya devam edecek. İstanbul’da kar yağışı beklenmese de, sıcaklıklar düşeceği için soğuk hava etkili olacak.

İstanbul’un anlık hava durumu gelişmelerini takip etmek için "İstanbul hava durumu 5 günlük", "İstanbul’da kar yağacak mı?" gibi aramaları yaparak güncel verilere ulaşabilirsiniz.