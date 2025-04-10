İstanbul için uyarı: 7 ve üzeri depremde 500 noktada doğalgaz kutusu patlayabilir

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, İstanbul’un yangın riski ile ilgili çalışmalar masaya yatırıldı.

Komisyona bilgi veren İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenler Dr. Ali Derdar Gültek ve Dr. Uğur Emre Temelli, olası büyük bir İstanbul depreminin yaratabileceği yangın tehlikesini verilerle anlattı.

"500 KUTUDA AYNI ANDA YANGIN BAŞLAYABİLİR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Dr. Gültek, doğal afetlerin birbirini tetikleyebileceğini belirterek, “İstanbul'da olası 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin 500 doğalgaz servis kutusunda aynı anda yangın çıkarma olasılığı bulunmaktadır” dedi. Bu açıklama, İstanbul’daki deprem sonrası oluşabilecek yangın zincirlemesi riskini gözler önüne serdi.

YOĞUN BÖLGELERDE ORTAK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gültek, Şişli, Maslak ve İkitelli gibi otel, rezidans ve iş merkezlerinin yoğunlaştığı bölgelerde, İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. 1999 depreminin ardından bu yönde yatırımlar yapılmaya başlandığını hatırlattı.

SİSTEM VAR AMA KULLANILMIYOR

Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin çoğunun kurulu olduğunu ancak devre dışı bırakıldığını belirten Gültek, “Bizimle beraber binayı gezen yönetici, teknik kişi 'Bizde böyle sistem mi vardı?' diye tepkiler veriyordu” dedi.

TARİHİ YARIMADA’DAKİ YANGIN TEHLİKESİ

Tarihi Yarımada’da yer alan ahşap yapı stoğu, olası bir depremde çıkacak yangınlar için büyük risk taşıyor. Gültek, bu konuda Boğaziçi Üniversitesi ile İBB iş birliğinde yürütülen bir hasar tespit simülasyonu çalışmasından söz etti.

Dr. Gültek, 10 yıl önce 60 büyük fabrikada yapılan incelemelerde, yangın güvenliği açısından ciddi eksikler tespit ettiklerini belirtti. “Bu fabrikaların büyük bölümünde basit bir yangın duvarı bile yoktu” diyerek, sanayi bölgelerinde güvenlik açıklarını vurguladı. Ayrıca, fabrikaların yüzde 70’inde algılama sistemlerinin bozuk olduğunu, aydınlatmaların ise neredeyse tamamında çalışmadığını kaydetti.

Dr. Temelli, özellikle tarihi yapılarda çıkan yangınların geri döndürülemez sonuçlar doğuracağını belirtti. “Buralarda yangın geri dönüştürülebilir bir risk değil. Özel önem gerektiren bir süreç” ifadelerini kullandı. Tarihi yapılarda kullanım çeşitliliğinin yangın yükünü artırdığını vurgulayan Temelli, bu yapıların artık sadece konut değil, okul ve müze gibi işlevler taşıdığını da ekledi.

"ULUSAL YANGIN SİSTEMİ KURULMALI"

Temelli, “Yangın yönetmeliği geliştirilmeli, iş yeri ve konutlar birbirinden ayrılmalı, Yangın Güvenliği Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Yangın Laboratuvarı kurulmalı” ifadelerini kullandı.