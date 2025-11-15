'İstanbul İddianamesi' internet sitesi ve X hesabı erişime engellendi
İstanbul İddianamesi adlı X hesabı ve web sitesi, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması iddianamesinin ardından, 5651 sayılı Kanun gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap, millî güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle Türkiye’den görünmez kılındı. İddianamede Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor, 2 bin 430 yıla kadar hapis talep ediliyor.
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin ardından açılan ve iddianameyi inceleyen 'İstanbul İddianamesi' isimli X hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildi.
'İstanbul İddianamesi' X hesabı (ist_iddianamesi) ve web sitesi, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.
İfade Özgürlüğü Derneği Engelli Web'in aktardığına göre hesap, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen İBB iddianamesi, 4 bin sayfalık büyük bir dosyadan oluşuyor.
İddianamede 23 Mart’tan bu yana tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, “suç” olarak nitelendirilen 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.