İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı, Adıyaman İl Emniyet Müdürü görevden alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Karar Resmi Gazete'de duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı.

Karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan atama kararı ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı. Yerine ise Alper Uzman atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.