İstanbul İl Yönetimi görevden alındı, CHP'den ilk tepkiler: Karar yok hükmündedir!

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni adli yılın başlangıcında bu ülkenin hukukunu, adaletini dünyaya rezil ediyorlar! İstanbul İl Başkanımız ve yönetim kurulumuzun görevden alınarak, 39. Olağan Kurultay sürecimizi sekteye uğratmak büyük acizliktir" dedi.

"Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir!" diyen Başarır, "Hukuk yoluyla irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Örgütümüzün iradesini hiçbir güç gölgeleyemez. Partimiz, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni adli yılın başlangıcında bu ülkenin hukukunu, adaletini dünyaya rezil ediyorlar!



İstanbul İl Başkanımız ve yönetim kurulumuzun görevden alınarak, 39. Olağan Kurultay sürecimizi sekteye uğratmak büyük acizliktir.



Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir!



Hukuk… — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 2, 2025

"KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise şu tepkiyi gösterdi:

"İstanbul İl Kongremiz, hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde mahkeme eliyle iptal edildi. İstanbul’un hakkını, hukukunu cansiperane savunan İl Başkanımız Özgür Çelik ve il yönetimimiz görevden alındı. Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir. Siyaseti, adliye koridorlarında dizayn etmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. İstanbul’un iradesine, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."