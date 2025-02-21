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İstanbul ile Ankara arasındaki bazı yollarda çekici, tır ve tankerlere geçiş yasağı geldi

İstanbul-Ankara arasında D-100, D-750, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda çekici, tır ve tankerlere geçiş yasağı geldi.

Güncel
  • 21.02.2025 20:38
  • Giriş: 21.02.2025 20:38
  • Güncelleme: 21.02.2025 20:40
Kaynak: İHA
İstanbul ile Ankara arasındaki bazı yollarda çekici, tır ve tankerlere geçiş yasağı geldi
AA


21 Şubat Cuma saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar saat 13.00 arasında yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle İstanbul-Ankara arasındaki D-100, D750, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu’nda çekici, tır ve tankerlere geçiş yasağı geldi.

Otobüsler için bir yasak bulunmazken, yaş meyve sebze, et, süt ve ilaç taşıyan araçların özel izin belgesi ile geçebileceği öğrenildi. Yasağa yolda yakalanan araçların ise en yakın tesise gitmesine izin verildiği ya da merkeze yakınsa oraya geçişine izin verildiği öğrenildi.

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