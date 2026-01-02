İstanbul ilk sırada: Kadına yönelik şiddetin bilançosu 2025'te ağırlaştı!

AKP iktidarının 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar hız kazandı. Bu politikaların sonucu olarak kadın cinayetleri ve erkek şiddeti de katlanarak arttı. Saha Araştırmaları Merkezi’nin (SAMER), birçok kadın örgütünün hazırladığı veriler ve basına yansıyan haberlerini tarayarak yaptığı araştırmaya göre, 2025 yılı boyunca 420 kadın katledildi, 508 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Rapora göre, geçen sene kadınların maruz bırakıldığı şiddet türleri arasında seks işçiliğine zorlama ilk sırada yer aldı. Sene boyunca 1.089 kadın seks işçiliğine zorlandı. Bunu 662 kadınla fiziksel şiddet izledi. Ayrıca 170 çocuk cinsel istismarı, 130 kadın istismarı, 96 tehdit ve 25 cinsel saldırı vakası yaşandı.

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de faillerin kimliği oldu. Vakaların yüzde 60,1’inde failin kimliği tespit edilemedi. Bilinen vakalarda ise faillerin yüzde 10,1’i evli olduğu erkek, yüzde 5,2’si tanımadığı biri, yüzde 3,1’i tanıdığı biri, yüzde 2,9’u akrabası, yüzde 2,8’i eskiden birlikte olduğu erkek olarak kaydedildi. İstismar ve cinsel saldırı vakalarının çoğunda ise fail tespit edilemedi.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR HEDEFTE

SAMER’in verilene göre, mağdurların yüzde 58,3’ünün yaş bilgisi belirlenemedi. Ancak tespit edilebilen veriler, 0–17 yaş arası çocukların ciddi bir risk altında olduğunu ortaya koydu. Geçen sene 386 çocuk şiddet vakalarında mağdur olarak yer aldı.

0–17 yaş grubu incelendiğinde yüzde 31,1’i şüpheli ölüm, yüzde 26,4’ü istismar, yüzde 18,4’ü cinayete maruz bırakıldı. 65 yaş ve üzeri kadınlar ise risk altındaki diğer grup olarak araştırmada yer aldı. Bu vakaların yüzde 74,2’si şüpheli ölüm, yüzde 17,7’si cinayet olarak raporlandı.

Raporun illere göre dağılımında ise İstanbul, hemen her şiddet türünde ilk sırada yer aldığı belirlendi. İstanbul’u cinayetlerde yüzde 6,4 ile Adana, yüzden 5,2 ile İzmir izledi.