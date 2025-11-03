İstanbul - İstanbul Boğazı’nda sis etkili oluyor

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Boğazı'nda sis etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren görülen sis etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinden itinaren etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yer yer etkili olan sis özellikle İstanbul Boğazı çevresinde görülüyor. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Boğaz çevresinde ise kimi spor yaparken kimi de balık tuttu.(DHA)