İstanbul- İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde yollar boş kaldı

İsa ALMAÇAYIR- Tuğçe ODABAŞI, Mehmet ALA- Vehbi DEMİR/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da 9 günlük bayram tatilinin ilk günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına göre, İstanbul'da Arefe günü trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak ölçüldü.

İstanbulluların Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. Arefe günü İBB’nin trafik haritasına göre saat 10.00 sıralarında yoğunluk yüzde 15 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşmadı. Avrupa Yakası'nda ise Sefaköy D-100 Karayolu ve Seyrantepe TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü. (DHA)