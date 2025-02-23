İstanbul - İstanbul'da kar kalınlığı yer yer 47 cm'ye ulaştı; 85 bin 805 ton tuz kullanıldı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'daki kar yağışı aralıklarla erkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise birçok ilçede çalışmalarıı sürdürüyor. İstanbul'da 19 Şubat'tan bu yana etkili olan yağışlarla kar kalınlığı 47 santimetreye ulaştı. Kent genelinde hava sıcaklığı Cumartesi gecesi şehir merkezinde -3 derece, yüksek kesimlerde ise -7 derece ölçüldü. Pazar günü sabah saatlerinde ise sıcaklık - 3 derece oldu.

İsttanbul'da 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı aralıklarla kentin yüksek kesimlerinde görülmeye devam ediyor. Deniz seviyesinde zaman zaman sulu kar şeklinde görülen yağışlar Pazar günü yerini bazı ilçelerde güneşli havaya bıraktı. Kent genelinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde -3 derece ölçüldü.

KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK -7 DERECE ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'un güney kesimlerinde kar kalınlığı 10 cm, D-100 ve TEM otoyolları arasındaki bölgelerde 15-30 cm, kuzey kesimlerinde 20-40 cm arasında, kentin yüksek kesimlerinde ise 47 cm olarak ölçüldü. AKOM verilerine göre, kar yağışı devam ederken Cumartesi gecesi termometreler şehir merkezinde -2 dereceyi, kentin kuzey kesimlerinde ise, -7 dereceyi gösterdi. Buzlanma riski nedeniyle belediye ekipleri birçok noktada tuzlama ve solüsyon çalışmalarına devam etti.

13 BİN 115 PERSONEL GÖREV YAPTI

İBB’nin sorumlu olduğu 4 bin 140 km’lik yol ağı boyunca belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent genelindeki çalışmalarda 13 bin 115 personel görev alırken, 3 bin 582 araç kullanıldı.

84 BİN 805 TON TUZ KULLANILDI

İstanbul'da kar yağışının etkili olmaya başladığı 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 arasında devam eden çalışmalarda 84 bin 805 ton tuz ve 114 ton solüsyon kullanıldı. Karayolları ve diğer ekiplerle koordineli yürütülen çalışmalarda, kritik noktalara 407 tuz kutusu yerleştirildi. Gizli buzlanma noktaları anlık tespit edilerek müdahale edildi.

BİN 886 İHBAR ULAŞTI

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen kazalarla ilgili 153 Çözüm Merkezine bin 886 ihbar ulaştı. Bu ihbarlardan 78'i ağaç devrilmesi, 8'i direk devrilmesi, 51'i tehlike arz eden parça müdahalesi olarak kayıtlara geçti. (DHA)