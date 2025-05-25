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İstanbul - İstanbul'da köprüler şampiyon Galatasaray’ın renkleriyle ışıklandırıldı

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 09:49
  • Giriş: 25.05.2025 09:49
  • Güncelleme: 25.05.2025 09:49
Kaynak: DHA
İstanbul - İstanbul'da köprüler şampiyon Galatasaray’ın renkleriyle ışıklandırıldı

Emre KURT/İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala 25'nci şampiyonluğunu ilan eden ve 5'nci yıldızı alan Galatasaray’ın renkleri İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtıldı.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25'nci kez mutlu sona ulaşarak 5'nci yıldızı aldı. Sarı-kırmızı renkler İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtılırken, Galatasaray bayrağı FSM Köprüsü'ne asıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şampiyonluk kutlamaları kapsamında gece boyunca sarı-kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Köprülerden yansıyan ışıklar görsel şölen oluşturdu.(DHA)

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