İstanbul - İstanbul'da plajlarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayram'ı tatilini İstanbul'da geçirenler plajlara akın etti. Büyükçekmece plajındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyenlerin şehir dışına çıkmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk azaldı.

İstanbul'da kalanlar sıcak havayı da fırsat bilerek plajlara akın etti. Büyükçekmece plajı ve Florya plajında bayramın ilk gününde yoğunluk oluştu.

Bazı vatandaşlar aileleriyle bazıları ise arkadaş gruyla plaja gelerek güzel havanın tadını çıkardı. Büyükçekmece plajındaki yoğunluk havadan görüntülendi.