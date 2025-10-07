Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul - İstanbul'da sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 07.10.2025 10:13
  • Giriş: 07.10.2025 10:13
  • Güncelleme: 07.10.2025 10:13
Kaynak: DHA
İstanbul - İstanbul'da sağanak etkili oldu

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından sabah saatlerinde İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi. Kent genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.(DHA)

BirGün'e Abone Ol