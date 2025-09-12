Giriş / Abone Ol
İstanbul - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

Ajans Haberleri
  • 12.09.2025 19:13
Kaynak: DHA
Mert ORDU/ İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Yenisahra D-100 Karayolu’nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü. (DHA)

