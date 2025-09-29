İstanbul - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
Kaynak: DHA
Baran AKKAYA / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Sağanak yağışın da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler geçişinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü. (DHA)