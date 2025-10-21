Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 21.10.2025 20:40
  • Giriş: 21.10.2025 20:40
  • Güncelleme: 21.10.2025 20:40
Kaynak: DHA
İstanbul - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

Baran AKKAYA/ İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu’nun Sefaköy Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. (DHA)

