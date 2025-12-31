İstanbul- İstanbul Valiliğinden kar uyarısı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kentte kar yağışının etkili olacağını belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, dün akşam saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde kendini gösteren kar yağışının bu akşam yeniden etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."