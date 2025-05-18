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İstanbul - İstanbul’da yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 11:53
  • Giriş: 18.05.2025 11:53
  • Güncelleme: 18.05.2025 11:54
Kaynak: DHA
İstanbul - İstanbul’da yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’da dün aralıklarla devam eden yağış, sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda yer yer etkili oluyor. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM’dan haftasonu için yapılan yağış uyarılarının ardından, sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nda yağış etkili oluyor. Yağış, sabah saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu’ndaki yer yer etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken görüş mesafesi düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar merdiven altlarına sığınıp, duraklarda bekleyerek yağmurun kesilmesini bekledi. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. (DHA)

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