İstanbul istikametine gitmek için alternatif yolları kullanan sürücüler yoğunluk oluşturdu
Bolu Dağı Tüneli’nde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle alternatif yol olarak kullanılan Mudurnu-Akyazı-Nallıhan kara yolunda yoğunluk oluşuyor. Yoğunluğun oluştuğu kara yolunda jandarma ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.
TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde tünel tüplerinin 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametine gidiş 50 gün süreyle kapatıldı. Kapatılan yol nedeniyle TEM Otoyolu’nu kullanan sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Trafiğe takılmak istemeyen sürücüler ise alternatif güzergahlarda yoğunluk oluşturuyor. Mudurnu-Akyazı-Nallıhan ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolunda jandarma ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle gece saatlerinde denetim yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere geçit vermiyor.