İstanbul İtfaiyesi 2024’te 25 bin yangını söndürdü

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı (İstanbul İtfaiyesi), geçen sene kent genelinde yaptığı müdahalelere ilişkin verileri paylaştı. İtfaiye, toplam 24 bin 948 yangına müdahale etti. Bu yangınlarda toplam 10 bin 738 kişi kurtarılarak güvenli alana çıkarıldı veya sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangınların yüzde 56,8’ini, 14.172 olayla "hatalı-dikkatsiz kullanım" ve "ısı kaynağının amacı dışında kullanılması" kategorisindeki vakalar oluşturdu. En fazla yangın ise bin 769 olayla Esenyurt’ta meydana geldi. Yangınların yanı sıra ambulans hizmeti, hayvan kurtarma ve su tahliyesi gibi görevlerle birlikte, itfaiyenin yıl boyunca müdahale ettiği toplam olay sayısı 132 bin 327 oldu.