İstanbul İtfaiyesi'nden Bursa'daki orman yangınıyla mücadeleye destek

İstanbul İtfaiyesi'nden 7 araç ve 25 personelden oluşan ekip Bursa yangınına müdahale için yola çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale etmek üzere 7 araç ve 25 personelden oluşan bir ekip Bursa’ya doğru yola çıktı.