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İstanbul İtfaiyesi'nden Bursa'daki orman yangınıyla mücadeleye destek

Bursa’da çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ederken, İstanbul İtfaiyesi yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye ekip gönderdi.

Güncel
  • 27.07.2025 01:49
  • Giriş: 27.07.2025 01:49
  • Güncelleme: 27.07.2025 01:51
Kaynak: ANKA
İstanbul İtfaiyesi'nden Bursa'daki orman yangınıyla mücadeleye destek

İstanbul İtfaiyesi'nden 7 araç ve 25 personelden oluşan ekip Bursa yangınına müdahale için yola çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale etmek üzere 7 araç ve 25 personelden oluşan bir ekip Bursa’ya doğru yola çıktı.

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