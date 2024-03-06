İstanbul - İYİ Parti’nin Esenyurt Adayı Yıldız: Esenyurt’un güvenliği tehlikede

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, Esenyurt’taki İYİ Parti binasını ve esnafı ziyaret etti. Yıldız, "Ben herkese söz verdim ki burada hiçbir mülteci kalmayacak. Çünkü Esenyurt’un güvenliği ve huzuru tehlikede. İnsanlar ev bark sahibi olmuş, sokağa çıkamıyor. Böyle bir zulüm olur mu? Kendi ülkesinde sokağa çıkamaz bir hale gelmişler" dedi.

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, Esenyurt’taki İYİ Parti binasını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Yıldız, ardından Örnek Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

ESENYURT’TAN ELLERİNİZİ ÇEKİN"

Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Yıldız, "Bizi görmezden geleni, yok sayanları biz de yok sayalım dedik. Kars, Ardahan, Iğdır; KAI dediklerimiz isyan ederek bizi yok sayanları biz de yok sayalım dedikleri için 'biz Esenyurt’ta ya bağımsız aday olacağız' dedik. Ya da 'adaylaşmamız gerekiyor' dedik ve Muharrem Yıldız olarak yola çıktık . Bugün görüyorum ki Esenyurt'ta Ekrem İmamoğlu kontrollü ve Kars Ardahan Iğdırlı kanaat önderleri dedikleri kişilerin bunların hiçbirinin yolu Esenyurt’a hiç düşmemiş. Hayatlarında Esenyurt’ta bir gününü bile geçirmemiş, bizim gibi Esenyurt’ta yaşamış, Esenyurtluların sıkıntısından anlamayan insanlar burayla ilgili karar vermek adına toplantılar yapıyorlar. Siz CHP'liyseniz, partinizi çok seviyorsanız Kars’a gidin. Gidip oradaki adayınızı destekleyin. Ardahan’da bölünmüşsünüz, gidin o zaman oradaki adayları destekleyin. Buradaki hemşehrileriniz üzerinden birilerine güvercin gibi takla atacaksınız diye, birilerine selam yollayacaksınız diye, hangi menfaat ve çıkarınız var bilmiyoruz ama kendi menfaatleriniz bunlar. Esenyurt'ta yaşayan Kars, Ardahan, Iğdırlılar için değil kendi çıkarlarınız için bu. Esenyurtlu olmayan CHP adayına yola çıkıp, destek vermenizi kınıyoruz ve bu söylediklerinizin hiçbir geçerliliği yoktur. Şu an Esenyurt’ta yaşayanlar çok ciddi tepkili, eğer bu toplantılarınıza devam ederseniz ciddi bir tepki görüp sıkıntı yaşayacağınız bir ortam oluşuyor. Onun için bu kadar kanaat önderiyseniz gidin kendi ilinizdeki adaylarınızı destekleyin. Yüreğiniz varsa oradaki adaylarınıza kazandırın. Esenyurt’tan ellerinizi çekin. Burada ne hakkınız var ne de burada ki insanlar üzerinde haddiniz de yok." dedi.

İNSANLAR MÜLTECİLERDEN KAYNAKLI GÜVENLİK SORUNU YAŞIYORLAR"

Bugün Esenyurt’un Örnek Mahalle’sindeyiz. Ben daha önce bu mahallede oturdum. Hatırlayanlar oldu, onlarla kucaklaştık. Hatırlamayanlara da burada oturuyorum dediğimde o samimiyeti bulduk. Aynı mahalleden aday gördüklerinde çok mutlu oluyorlar ve tuhaf olan buraya 5 yıldır bir belediye başkanı gelmemiş. Hatta bu zamana kadar sokaklardan aday bile geçmemiş. Görünce de şaşırıyorlar, insanlar bundan dolayı çok mutlu ama şunu gördüm ki her mahallede en büyük sorun mülteci sorunu. İnsanlar mültecilerden kaynaklı güvenlik sorunu yaşıyorlar, sokaklara rahatça çocuklarını çıkaramıyorlar. Gece geç saatlerde sokağa çıkmaktan korkuyorlar. Bir de mültecilerin bir daire fazla kişi sayısı ile kalmalarından dolayı kiralarda artış sorunu oluşmuş. Bundan dolayı insanlar yorulmuş. Bize diyorlar ki "Bu mülteci sorununu çöz de hizmet etmesen de olur, birinci önceliğin bu olsun" Bizim de parti olarak Allah şahit olsun ki ilk önceliğimiz bu olacak. Çünkü Esenyurt’un güvenliği ve huzuru tehlikede. İnsanlar ev bark sahibi olmuş, sokağa çıkamıyor. Böyle bir zulüm olur mu? Kendi ülkesinde sokağa çıkamaz bir hale gelmişler. Ben herkese söz verdim ki burada hiçbir mülteci kalmayacak” ifadelerini kullandı. (DHA)

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Görüntü dökümü:

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-Muharrem Yıldız'ın parti binasındaki açıklaması

-Esnaf ziyareti

-Muharrem Yıldız Örnek Mahallesi röp