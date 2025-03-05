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İstanbul - İzmir otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü

Ajans Haberleri
  • 05.03.2025 14:02
  • Giriş: 05.03.2025 14:02
  • Güncelleme: 05.03.2025 14:02
Kaynak: İHA
İstanbul - İzmir otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü

Yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle Bursa-İzmir otobanı üzerine kondu. Sığırcıklara çarpmamak için neredeyse durma noktasına gelen sürücüler o anları cep telefonlarıyla görüntülediler.
Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle yol üzerine kondu. Seyir halindeki araçlar, yol üzerindeki sığırcıkları görüp yavaşladı. Tek şerit halinde yoldan yavaşça ilerleyen sürücüler o anları hayretle izledi. Yol üzerindeki sığırcıkların görüntüsü ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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