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İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa geçişinde refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilerek refüjde ters dönen tırın sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 23:18
  • Giriş: 07.08.2024 23:18
  • Güncelleme: 07.08.2024 23:18
Kaynak: AA
İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa geçişinde refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Selami Tekdur (60) idaresindeki 34 ZJ 1065 plakalı tır, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Serbest Bölge yakınlarında kontrolden çıktı.

Dorsesinden ayrılan tırın çeker kısmı refüje devrilerek ters döndü. Hafif yaralanan sürücü Tekdur, diğer sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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