İstanbul - İzmir Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? | 2025 güncel fiyatlar

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan İstanbul-İzmir otoyol ücreti, kamu işletmesi altındaki diğer köprü ve otoyollara göre yüksek ücret tarifesi ile fiyatlanıyor.

9 Nisan 2009'da yapılan ve 4 Ağustos 2019 tarihinde gece yarısı itibarı ile işletmeye açılan İstanbul-İzmir otoyolu, özel sektör tarafından işletilen ilk otoyol olma özelliğine sahip.

11 milyar dolara mal olan İstanbul-İzmir otoyolunu kullanmak zorunda olan sürücüler; güncel ücretleri, ücretlerin hangi yöntemlerle ödendiğini ve geçiş ücreti ödememenin cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Peki İstanbul-İzmir otoyol geçiş ücretleri 2025 yılında ne kadar oldu? İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücreti nasıl hesaplanıyor?

Tüm detaylar haberimizde...

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2025

Geçiş garantili otoyol ve köprü ücretleri, 2024 yılında zamlandı.

İstanbul - İzmir otoyolu 1.sınıf araçlar için Osmangazi Köprüsü'nden gidilerek 984 TL, ikinci sınıf araçlar için 1.580 TL, üçüncü sınıf araçlar için ise 1.875 TL tutuyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ HESAPLAMA

İstanbul - İzmir otoyol ücretleri, hangi köprüden girildiği ve nereden çıkıldığına göre değişkenlik gösteriyor. Osmangazi köprüsünden girerek İzmir'den çıkılması halinde 1.sınıf araçlardan 984 TL, 2.sınıf araçlardan 1.580 TL, 3.sınıf araçlardan 1.875 TL, 4.sınıf araçlardan 2.485 TL, 5.sınıf araçlardan 3.125 TL ve 6.sınıf araçlardan da 710 TL ücret alınır.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ile İzmir - İstanbul otoyol ücreti 2025 yılında toplam 984 TL ediyor. Osmangazi Köprüsü’nden giriş yapıp İzmir’den çıkarak kısa yolu kullanmak isteyen sürücülerin bu ücreti ödemesi gerekiyor. İzmir otoyolunda diğer çıkışların ücretleri ise aşağıdaki gibi:

Araç Tipi Osmangazi Köprüsü Bursa Kuzey Manisa Turgutlu İzmir Çıkış Otomobil 399 TL 524 TL 934 TL 984 TL Minibüs 640 TL 850 TL 1.500 TL 1.580 TL Yolcu Otobüsü 760 TL 1.005 TL 1.780 TL 1.875 TL Kamyon 1.005 TL 1.335 TL 2.360 TL 2.485 TL TIR 1.270 TL 1.680 TL 2.975 TL 3.125 TL Motosiklet 280 TL 380TL 665 TL 710 TL

Tablodaki tüm fiyatlara Osmangazi köprü fiyatı dahildir.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Otoyolda Osmangazi, Altınova, Kılıç, Orhangazi, Gemlik, Bursa Serbest Bölge, Bursa Kuzey, Bursa Batı, Karacabey Doğu, Karacabey Batı, Susurluk, Balıkesir Kuzey, Balıkesir Batı, Savaştepe, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu ve İzmir giriş - çıkışları olan otoyolun ücretleri Ziraat Bankası ya da Finansbank şubelerinden yapılmaktadır. Geçişleri otomatik ödemek için OPASS sayfasından kredi kartını kaydederek ödeme gerçekleştirmek mümkündür.,

Borçlar plakaya yazdırılarabilir ya da gişeden nakit ödenebilir. İhlalli geçişlerden sonra 15 gün içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme yapılmadığı durumlarda dört katı zamla ödeme yapmak gerekir.