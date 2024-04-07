İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği devam ediyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

İdari izinle 9 güne çıkan bayram tatilinin 2'nci gününde otoyollar ve işlek kara yollarında hareketlilik gözleniyor.

Özellikle İstanbul'dan güneye hareket eden araçlardan dolayı Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa'daki bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Otoyol güzergahlarında görevli ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.