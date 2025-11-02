İstanbul-İzmir Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
  • 02.11.2025 20:10
Kaynak: AA
BALIKESİR (AA) - İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Umut Sanduk idaresindeki 45 ART 109 plakalı otomobil, Karesi Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Umut Sanduk, eşi Fatmanur Elzem Sanduk ve çocukları Alara ile Kumsal Sanduk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan anne Fatmanur Elzem Sanduk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

