İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde zincirleme kaza meydana geldi. Sağanağın etkili olduğu bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Güncel
  • 11.01.2026 17:12
  • Giriş: 11.01.2026 17:12
  • Güncelleme: 11.01.2026 17:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

