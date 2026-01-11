İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.