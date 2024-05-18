İstanbul, İzmir ve Manisa’da 18 tutuklama

3 şehirde 15 Mayıs'ta sosyalist partilere düzenlenen operasyonlarda toplam 18 kişi tutuklandı.

İstanbul İzmir ve Manisa'da yapılan ev baskınlarında çeşitli gerekçelerle gözaltına alınanlardan 18'i tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre İzmir'de 15 Mayıs'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 16 kişi, emniyet sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sosyalist Mücadele İnisiyatifi, Yeni Demokrat Gençlik, Halkevleri üyelerinin de aralarında olduğu 16 kişiye, Van'daki irade gasbına karşı yapılan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle "Gösteri ve yürüyüşler kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" iddiaları yöneltildi.

Savcı, Erkan Gökber'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 15 kişinin ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verdi. Tutuklama talebiyle sevk edilen isimlerden Arda Duvarcı, Azat Kunur, Nazif Çakır, Nilüfer Yıldız, Samet Sağnıç, Serdar Aktürk, Selman Yağmağan, Sezgin Zevkibol ve Serhat Çukurçam, "Gösteri ve yürüyüşler kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" iddialarıyla tutuklandı. Tuğçe Kızıldemir, Elif Yerlikaya, Berfin Büyükertaş, Mehmet Kasar, Sedanur Parmaksız ve Sude Timagur ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA'DA 3 TUTUKLAMA

16 Mayıs'ta Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gözaltına alınan 8 kişi de emniyet ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. 8 kişiye, yerel seçim döneminde seçim aracından "Beritan" isimli Kürtçe şarkıyı çaldıkları için "örgüt propagandası yapmak" iddiası yöneltildi. 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Hayri Söylemez, Işık söylemez ve Ahmet Akan hakkında tutuklama kararı verdi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL'DA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul’da 15 Mayıs’ta yapılan ev baskınlarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) PM üyesi Ünal Yusufoğlu, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) yöneticileri ile çok sayıda partilinin de aralarında olduğu 20 kişi "örgütün siyasal alanı içerisinde yer alma" iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişinin Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde savcılık sorgularının ardından 10 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

10 kişi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 kişiden 6’sı tutuklanırken 4 kişi de “adli kontrol şartı” ile serbest bırakıldı. Tutuklananların isimleri şöyle: Alamettin Demir, Çetin Demir, Fikri Baş, Filiz Aydın, İbrahim Elban, Yaşar Gökdemir.

Türkiye İşçi Partisi, İzmir'de gözaltına alınan üç kişinin kendi partilerine mensup olduğunu söyledi TİP'in paylaşımında "1 Mayıs’ta ve bugün tutuklanan tüm arkadaşlarımız için özgürlük mücadelesini yükselteceğiz" denildi.