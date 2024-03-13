İstanbul - Kadıköy’de iş yerinde yangın paniği

Kadıköy'de bir restoranda yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın, çevredeki esnaf ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 11.40 sıralarında Kadıköy Caferağa mahallesi Sakız gülü Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören esnaf yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından, iş yerinde incelemelerde bulundu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.