İstanbul - Kadıköy’de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı kaykay pistine verildi

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) – KADIKÖY’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, İBB Meclisi’nde alınan kararla doğum günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nın içindeki kaykay pistine verildi. Oğlunun isminin verildiği kaykay pistine gelen anne Yasemin Minguzzi, "Bugün bu parka isminin konulması ona en güzel doğum günü hediyesi oldu" dedi.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi, doğum günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’ndaki kaykay pistine verildi. Çocuklarının doğum gününde parka gelen anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ile baba Andrea Minguzzi, pisti gezerek Mattia Ahmet Minguzzi’nin arkadaşlarıyla bir araya geldi. Pistte kaykay yapan çocukları izleyen anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, daha sonra çocuklarla birlikte kendisi de kaykay sürdü. Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısına piste bulunanlara lokma dağıtıldı.

‘O DA CENNETTE UMARIM EN GÜZEL YAŞ GÜNÜNÜ KUTLUYORDUR’

Bir süre kaykay parkını gezen anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Yaşasaydı hep birlikte buraya gelecektik. Kendisi arkadaşları ile sık sık buraya gelirdi. Ben ilk defa geldim. Doğum gününde, burada isminin yaşatılacak olması çok anlamlı. Oğlumu anmak için buraya geldim. O da şu an cennette umarım en güzel yaş gününü kutluyordur meleklerle beraber" dedi.

AVUKAT: 'TEHDİT MESAJLARI GELDİ, KORKMUYORUM'

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "24 Ocak’ta Ahmet’i kaybettik. Hepimizin evladıydı. 17 gün hastanede kaldı ve sonrasında kaybettik. Hukuki mücadeleye devam ederken aileye, aile mensuplarına kültürümüzde olmayan çok garip ifadeler tehditler ve hakaretler yapıldı. Gerekli işlemleri başlattık. Bir mesaj verilmeye çalışılıyordu. Bu hukuki sürece akamete uğratmak için. Ben korkmuyorum sonuna kadar hukuki mücadeleye devam ettireceğiz. Tehditler devam edince emniyete, valiliğe ve başsavcılığa başvurduk. Valilik aileye yakın koruma tahsis etti. Sonra bana ve bir kısım gazetecilere yönelik tehditler oldu. Dün akşam Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olduk Yasemin Minguzzi ile birlikte. Yaşanan süreci anlattık. Program sonrasında bana, eşimin cep telefonundan tehdit mesajları geldi. Görüntülü, yüzü kapalı kişiler tarafından eşim aranmış, tehdit edilmiş. Ben açmadım görüntülü arama talebini. Tehdit mesajları geldi korkmuyorum. Sonuna kadar hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.