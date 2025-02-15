İstanbul- Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında yangın

Armağan GÖKMEN - Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE'de 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Yeşilce Mahallesi Devir Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıdaki yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü. (DHA)

Görüntü Dökümü;

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(Cep telefonu)

-Yangın duman görüntüsü

(Aktüel görüntü)

-İtfaiye ekiplerinin merdiven aracı ile müdahalesi

-Olay yeri görüntüsü

-Genel ve detaylar