İstanbul - Kağıthane'de otomobillerin aynalarını tekmeleyip kırdı; tepki gösteren güvenlik görevlisine saldırdı

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) -KAĞITHANE’de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sabah saatlerinde geldiği sokakta park halindeki araçlara saldırdı. Tekme ve yumruklarla otomobillerin aynalarını kıran şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan özel güvenlik görevlisini de itti. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden bir kadın ise, 'Sen ne yapıyorsun uzaklaş' diyerek şüpheliye tepki gösterdi.

Olay, 25 Temmuz Cuma günü saat 06.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sabah saatlerinde sokakta park halinde olan araçlara saldırmaya başladı. Tekme ve yumruklarla otomobillerin aynalarını kıran kişi ardından sokaktan uzaklaştı. Bir süre sonra sokağa geri dönen kişi bu kez sitenin özel güvenlik görevlisiyle tartıştı.

'SEN NE YAPIYORSUN UZAKLAŞ'

Kendisiyle konuşmaya çalışan özel güvenlik görevlisine bağıran ardından da, üstüne yürdüğü görevliyi iten şüpheli daha sonra siteden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonuyla kayda alan bir kadın ise 'Sen ne yapıyorsun uzaklaş' diyerek şüpheliye tepki gösterdi. Olayın ardından araç sahipleri emniyete giderek şüpheliden şikayetçi oldu.(DHA)