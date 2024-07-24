İstanbul-Kağıthane’de virajı alamayan TIR'ın dorsesi yan yattı

KAĞITHANE’de virajı alamayan kuru gıda yüklü TIR'ın dorsesi yan yattı. Çağlayan Tüneli çıkışında yaşanan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çağlayan Tüneli çıkışı Kağıthane Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuru gıda yüklü 34 BBR 09 plakalı TIR, virajı alırken dorsesi yan yattı.

Dorsedeki kuru gıda yüklü kutular yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tünel girişini trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı ambulansta sürücünün kontrollerini yaptı. Kurtarıcı yardımıyla tırın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.