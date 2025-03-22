İstanbul Kapalı Yollar Listesi 22 Mart 2025 | İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı metro durakları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Valiliği 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladı. İstanbul'da cadde ve sokaklara girişler yasaklanmasıyla birlikte İstanbul kapalı yollar listesi 22 Mart 2025 tarihi itibariyle de yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Valilik aynı zamanda yurttaşların İstanbul'da bazı metro duraklarını kullanmasını da yasakladı. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İstanbul'da alternatif güzergahlar nereler? İşte İstanbul kapalı yollar listesi 22 Mart 2025!

İSTANBUL KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki birçok yolun 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatıldığını açıkladı. İşte 22 Mart 2025 Cumartesi tarihi itibariyle İstanbul'da kapalı yollar listesi:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

İSTANBUL KAPALI METRO DURAKLARI

Sadece yaya ve araç trafiği değil, bazı metro seferleri de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim istasyonu, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı Kirazlı metro hattında da Emniyet-Fatih istasyonu kullanıma kapatıldı.

Metrolar, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürmeye devam edecek.

İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valilik kararı sonrası kapatılan yolların ardından alternatif güzergahlar 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, E-5 D100 Karayolu olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul'da bugün kapalı olan yollar Valilik tarafından: "Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar" olarak duyuruldu.