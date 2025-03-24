İstanbul Kapalı Yollar Listesi 24-26 Mart 2025 | İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Valiliği her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağının süresini 26 Mart'a kadar uzattı. İstanbul'da cadde ve sokaklara girişlerin yasaklanmasıyla birlikte İstanbul kapalı yollar listesi 24-26 Mart 2025 tarihi itibariyle de yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İstanbul'da alternatif güzergahlar nereler? İşte İstanbul kapalı yollar listesi 24-26 Mart 2025!

İSTANBUL KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki birçok yolu 19 Mart Çarşamba ile 26 Mart Çarşamba tarihleri arası trafiğe kapatıldığını açıkladı. İşte 24-26 Mart 2025 tarihleri arası İstanbul'da kapalı yollar listesi:

Fevzipaşa Caddesi

Macar Kardeşler Caddesi

15 Temmuz Şehitler Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi

Samatya-Sirkeci arası

Reşadiye Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar

Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar

İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valilik kararı sonrası kapatılan yolların ardından alternatif güzergahlar 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, E-5 D100 Karayolu olarak açıklandı.

VALİLİK'TEN YASAKLARA UZATMA KARARI

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Valiliğimizce alınan kararla 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı.

Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Buna göre tedbirler 26.03.2025 günü saat 23:59'a kadar devam edecek.

İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul'da bugün kapalı olan yollar Valilik tarafından: ""Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar" olarak duyuruldu.