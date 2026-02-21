İstanbul Kars Arası Kaç Km? İstanbul’dan Kars’a Nasıl Gidilir?

Doğu Anadolu’nun tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan şehirlerinden biri olan Kars’a seyahat planı yapanların ilk sorduğu soru şu: İstanbul Kars arası kaç km ve İstanbul’dan Kars’a nasıl gidilir? Uzun bir yolculuk gerektiren bu rota için karayolu, havayolu ve demiryolu olmak üzere üç farklı ulaşım alternatifi bulunuyor.

İstanbul - Kars arası mesafe bilgisi, yolculuk süreleri ve ulaşım seçenekleri detaylı olarak şöyle:

İSTANBUL KARS ARASI KAÇ KM?

İstanbul - Kars arası 1535 km olarak ölçülmektedir. Bu mesafe, Türkiye’nin batısından doğusuna uzanan en uzun şehirler arası rotalardan biridir. Yolculuk süresi tercih edilen ulaşım şekline göre değişiklik göstermektedir.

İSTANBUL’DAN KARS’A NASIL GİDİLİR?

İstanbul’dan Kars’a ulaşım için üç temel seçenek bulunmaktadır:

Karayolu ile ulaşım

Havayolu ile ulaşım

Demiryolu ile ulaşım

KARAYOLU İLE İSTANBUL KARS ULAŞIMI

İstanbul ile Kars arasındaki mesafe 1.535 km’dir. Bu yol ortalama hızla yaklaşık 21 saat 24 dakika sürmektedir. Yolculuğu ister otobüsle ister kendi aracınızla gerçekleştirebilirsiniz.

Karayolu seçeneği, manzaralı ve uzun bir rota sunarken, süre açısından en uzun alternatif olarak öne çıkar.

HAVAYOLU İLE İSTANBUL KARS ULAŞIMI

Zaman açısından en hızlı seçenek uçaktır. İstanbul ile Kars arasındaki uçuş süresi 2 saat 5 dakikadır.

Şehir merkezine 7 km mesafede bulunan Kars Havalimanı, yurt içi ve yurt dışından her gün düzenlenen seferlerle hizmet vermektedir. Kısa sürede ulaşım sağlamak isteyenler için en pratik alternatif havayoludur.

DEMİRYOLU İLE İSTANBUL’DAN KARS’A GİDİLİR Mİ?

Tren yolculuğunu tercih edenler için Kars-Ankara Demiryolu (Doğu Ekspresi) önemli bir seçenektir. Erzurum-Erzincan-Sivas-Kayseri bağlantılı hat üzerinden Ankara’dan Kars’a direkt tren seferleri bulunmaktadır.

Ankara’dan Kars’a tren yolculuğu yaklaşık 24 saat sürmektedir. Demiryolu, özellikle manzaralı ve deneyim odaklı bir seyahat isteyenler tarafından tercih edilmektedir.

İSTANBUL - KARS ULAŞIM SÜRELERİ KARŞILAŞTIRMASI

Ulaşım Türü Mesafe Ortalama Süre Karayolu 1535 km 21 saat 24 dakika Havayolu - 2 saat 5 dakika Demiryolu (Ankara-Kars) - 24 saat

İstanbul Kars arası kaç kilometre?

İstanbul ile Kars arasındaki mesafe 1535 km’dir.

İstanbul’dan Kars’a uçakla kaç saat?

Uçuş süresi yaklaşık 2 saat 5 dakikadır.

Karayolu ile İstanbul Kars kaç saat sürer?

Ortalama hızla yolculuk yaklaşık 21 saat 24 dakika sürmektedir.

Kars Havalimanı şehir merkezine ne kadar uzak?

Kars Havalimanı şehir merkezine 7 km mesafededir.

Doğu Ekspresi ile Kars’a kaç saatte gidilir?

Ankara’dan Kars’a tren yolculuğu yaklaşık 24 saat sürmektedir.

İstanbul Kars arası kaç km sorusunun yanıtı 1535 km olarak netleşiyor. Zaman tasarrufu isteyenler için havayolu en hızlı seçenek olurken, karayolu ve demiryolu daha uzun fakat farklı deneyimler sunan alternatiflerdir.

Seyahat planınızı yaparken süre, bütçe ve konfor beklentinizi göz önünde bulundurarak en uygun ulaşım yöntemini tercih edebilirsiniz.